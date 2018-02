Laghouat : 5 individus interceptÃ©s en possession de munitions

Un détachement de l’Armée nationale populaire a intercepté, hier à Laghouat (4e Région militaire), cinq individus en possession de 3.955 cartouches de 12 mm et 16 mm». Par ailleurs, d’autres détachements «ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), un camion, 5,5 tonnes de denrées alimentaires, 6.400 litres de l’huile de table et divers outils d’orpaillage». En outre, à El Oued (4e RM), un détachement de l’ANP «a saisi un camion, trois véhicules et 5.508 unités de différentes boissons, alors que vingt immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Saïda et Béchar», ajoute le communiqué. (APS)