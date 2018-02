Enseignement supÃ©rieur : Renforcer les Ã©changes avec la Tanzanie

L'Algérie et la Tanzanie ont convenu d'encourager les responsables de leurs universités respectives à nouer plus de contacts directs notamment par les échanges de visites d'étude et l'envoi de délégations d'experts, a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette volonté a été exprimée lors d'un entretien accordé jeudi après-midi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, à l'ambassadeur de la Tanzanie en Algérie, Omar Yussuf Mzee, a précisé la même source. Les deux parties ont convenu de l'invitation d'enseignants de rang magistral à prendre part aux colloques et séminaires qu'organisent les universités des deux pays, ainsi que les opérations de jumelage entre les établissements universitaires et centres de recherches scientifiques, a encore ajouté la même source. (APS)