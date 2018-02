Skikda : Une cache terroriste dÃ©truite

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 23 février 2018, à Skikda /5e Région militaire, une cache contenant des substances utilisées dans la fabrication d’explosifs ainsi que d’autres objets», précise le MDN. De même, «un autre détachement de l’Armée Nationale Populaire a intercepté, à Laghouat /4e RM, (1.479) balles de différents calibres».

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, «un détachement de l’ANP a arrêté à In Salah /6e RM, sept contrebandiers et a saisi deux fusils de chasse, une quantité de munition et des produits de détonation, deux véhicules», tandis qu’il a saisi à In Guezzam /6e RM, «trois groupes électrogènes, un détecteur de métaux, trois marteaux-piqueurs, ainsi que 42 tonnes de farine, un véhicule tout-terrain et un camion».

Un autre détachement de l’ANP a arrêté à Ghardaïa /4e RM, «deux narcotrafiquants et a saisi 60.790 comprimés psychotropes». Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté «3 immigrants de différentes nationalités à Sétif et Batna». (APS)