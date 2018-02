BIBLIOTHÃˆQUE NATIONALE Dâ€™ALGÃ‰RIE

La famille du défunt Ali Kafi fait don de livres



La famille du défunt Ali Kafi, moudjahid et ancien président du Haut Conseil d’État (HCE), a fait jeudi, don de livres appartenant au défunt à la Bibliothèque nationale d’Algérie d’El-Hamma à Alger, indique un communiqué du ministère de la Culture. Ce don comporte 1.093 titres, dont des ouvrages, des périodiques et des rapports de certaines conférences, outre 133 disques (45 et 33 tours) du patrimoine musical algérien, arabe et maghrébin. Il s’agit de livres en différentes langues sur l’histoire, la politique, les sciences islamiques, la littérature et la culture universelle. Cette collection de livres, à laquelle un rayon a été réservé à la BNA, sera conservée avec les autres bibliothèques personnelles de personnalités nationales et étrangères, dont celle d’Abou Laïd Doudou et de Taleb El-Ibrahimi. (APS)