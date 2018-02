Audition parlementaire annuelle Ã  lâ€™ONU : Lâ€™APN prend part aux travaux

Le député Seddik Chihab représentera l’Assemblée populaire nationale (APN) aux travaux de l’audition parlementaire annuelle à l'Organisation des Nations unies (ONU), prévus les 22 et 23 février, et qui seront consacrés au phénomène de la migration, a indiqué, hier, un communiqué de l'APN. Cette audition se penchera sur un thème principal intitulé «Vers un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières : la perspective parlementaire», précise la même source. L'audition de cette année, poursuit la même source, «se veut une opportunité d'avoir une perspective parlementaire globale sur les questions clés de la migration et contribuera à éclairer les négociations de l'ONU sur le pacte mondial, un nouveau cadre pour les dispositions pratiques qui doivent être mises en place aux échelles mondiale et nationale, pour garantir une bonne gouvernance des migrations dans le respect des droits de l'homme des migrants et des droits souverains des États». (APS)