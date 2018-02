Guelma : Une immense foule accompagne lâ€™artiste Bouaouina Ã  sa derniÃ¨re demeure

Une foule immense, à sa tête des figures du monde de l’art et de la culture, a accompagné, hier à Guelma, l’artiste Saïd Bouaouina, à sa dernière demeure. Inhumé dans une atmosphère d’intense émotion au cimetière de Sidi Litim de Guelma, Bouaouina, plus connu sous son nom de scène de Cheikh Laâouini, a été salué par plusieurs de ses proches et amis. Saïd Bouaouina a, outre sa passion pour la musique chaâbi, participé à de nombreuses pièces théâtrales et séries télévisées. Il a avait, notamment joué dans la pièce Mort ou vif, du Théâtre régional Mahmoud-Triki de Guelma, ou encore la Veuve du chahid, en 2015, pour ce qui fut son dernier spectacle, avant que la maladie ne le contraigne à mettre sa carrière entre parenthèses. Né le 9 janvier 1949 à Guelma, Bouaouina a débuté sa carrière dans les années 1960 aux Scouts musulmans algériens. Il est l’un des fondateurs de l’Union nationale des arts culturels. (APS)