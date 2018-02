CriminalitÃ© : 21 affaires dâ€™homicide volontaire traitÃ©es en janvier

Suite à une stratégie minutieusement préparée et savamment mise en application, les services de la sureté nationale en matière de lutte contre la criminalité et le trafic de drogue ont procédé à la neutralisation d’un nombre important de criminels et à la saisie d’importantes quantités de drogue en janvier dernier. Ainsi selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ces services ont élucidé 21 affaires d'homicides volontaires et arrêté 56 mis en cause. La même source précise que les 56 individus arrêtés, dont 21 auteurs et 35 des complices, ont été présentés devant les procureurs de la République territorialement compétents sur la base de dossiers pénaux étayés de «preuves tangibles». Les bagarres et les provocations sont à l'origine de 14 homicides volontaires enregistrés suivis par les disputes familiales, les mœurs et le vol, ajoute le communiqué. Les services de Sûreté ont mobilisé tous les moyens matériels et humains dans le cadre de la lutte contre les fléaux sociaux qui menacent la sécurité du citoyen et de ses biens. Ils ont par ailleurs mis à la disposition des citoyens le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17.

R. S.