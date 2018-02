Agression du journaliste de Dzair News : Trois individus arrÃªtÃ©s

Les trois individus ayant agressé à l’arme blanche le journaliste Mouloud Louail de la chaîne de télévision Dzair News ont été arrêtés suite à une enquête de la police judicaire de Rouiba. Le principal mis en cause n’est autre que le gardien de but de l’équipe de football de Reghaïa. Les trois mis en cause ont été présentés hier devant le procureur de la République près le tribunal de Rouiba qui les a placés en détention préventive, en attendant le procès prévu le 25 février prochain. Les trois inculpés devront répondre de chefs d’inculpation de constitution de bande armée et d’agression avec arme blanche. Mouloud Louail a été agressé, samedi soir, en présence de son épouse et de son fils en sortant d’un magasin. Transféré à l’hôpital de Rouiba, le médecin légiste, ayant constaté une plaie de 4 cm sur la joue droite et des contusions sur le corps, lui a prescrit 12 jours d’arrêt maladie.

R. N.