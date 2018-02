Tlemcen et BÃ©char : Saisie de 100 Kg de kif traitÃ©

Une quantité de 73 kilogrammes de kif traité a été saisie samedi à Tlemcen par des éléments de la Gendarmerie nationale et une autre quantité s'élevant à 25,6 kg a été également saisie par des garde-frontières à Béchar, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi 948 unités de différentes boissons à Mostaganem/2e RM, tandis qu’un individu en possession de 3.539 boîtes de médicaments a été appréhendé à Tindouf/3e RM". D’autre part, des garde-côtes "ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de 9 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale à Annaba (5e RM), alors que des éléments de la Gendarmerie nationale et des garde-frontières ont intercepté 81 immigrants clandestins de différentes nationalités à Oran, Naâma, Tlemcen, Ain Témouchent, Béchar et Adrar", conclut le communiqué. (APS)