Sports mÃ©caniques-Rallye : Les bechariates au rendez-vous

Tous les préparatifs pour le rendez-vous annuel du rallye féminin en sont à leur finalisation et visent une réussite de ce 4ème Rallye Automobile des Béchariate, prévu pour le 3 mars prochain et qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la femme. Initié par l’Association Culturelle pour la Revivification du Style Patrimonial et Touristique, cette manifestation à laquelle prendront part de conductrices, venues des quatre coins du pays, se déroulera sur un circuit préalablement défini par les organisatrices du rallye, sur une distance d’une vingtaine de kilomètres, entre Béchar et Kénadsa.

L’APC de cette localité a entre autre, prévu de dresser une Kheîma en l’honneur des participantes et des invités, à l’intérieur de laquelle seront gratifiées les participantes, au rythme de chants et de danses folkloriques et en présence des autorités locales, alors que tout le monde sera convié à un déjeuner.

Ramdane Bezza