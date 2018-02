Annaba : Mise en exploitation de cinq stades de proximitÃ©

Cinq nouveaux stades de proximité ont été mis en exploitation samedi dans plusieurs cités de la ville d’Annaba à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Chahid. Ces infrastructures réalisées dans les cités El Makama, Oued Fercha, Safsaf, 8 mai 1945 et au centre de l’enfance assistée de l’avenue Elisa, ont été inaugurées en présence du chef de l’exécutif local, Mohamed Salamani, des autorités locales civiles et militaires ainsi que des représentants des associations sportives et des comités de quartiers. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme de réalisation de 100 stades de proximité à l’horizon 2019 à travers les communes de la wilaya d’Annaba qui compte actuellement 32 terrains du genre, ont fait savoir les services de la wilaya. La même source a fait état de la réception "d’ici à la fin de l’année en cours" de 30 stades de proximité, soulignant que le but de cette opération est d’encourager la pratique du sport et de mieux prendre en charge les préoccupations des jeunes dans le volet sportif dans les divers quartiers et groupements urbains.