Crash en Iran : Le bilan dÃ©finitif non encore confirmÃ©, l'avion introuvable

La compagnie aérienne iranienne Aseman Airlines est revenue sur le bilan de 66 morts qu'elle avait donné pour le crash, hier, d'un de ses avions de ligne dans le sud-ouest de l'Iran, indiquant que l'appareil restait introuvable, selon l'agence de presse iranienne Isna. "Nous n'avons encore aucun accès au point exact du crash et nous ne pouvons par conséquent pas confirmer de manière précise et définitive la mort de tous les passagers de l'avion", a déclaré Mohammad Tabatabaï, directeur des relations publiques d'Aseman Airlines, cité par Isna. Mohammad Tabatabaï avait auparavant déclaré qu'"après des recherches dans la zone où l'avion s'est écrasé, nous avons été informés que toutes les 66 personnes à bord avaient perdu la vie". L'avion qui assurait la liaison entre Téhéran et la ville de Yasouj (sud-ouest), "s'est écrasé dans la région de Semirom" (à environ 480 km au sud de Téhéran), a déclaré à l'agence de presse Fars le chef des services nationaux de secours, Pirhossein Koolivand.(APS)