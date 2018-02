Intoxication au gaz Ã  Constantine : DÃ©cÃ¨s dâ€™un enfant de 5 ans

Un enfant âgé de 5 ans a été retrouvé mort, hier vers midi et demi, par les éléments de l’unité principale de la protection civile d’Ali Mendjeli, vraisemblablement à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone. Au niveau du même appartement, situé dans un immeuble de l’unité de voisinage 8 de la nouvelle ville, les pompiers ont également aidé un homme âgé de 40 ans, présentant de fortes nausées, symptôme typique de l’intoxication au CO, qui a été d’abord examiné sur place puis évacué à l’hôpital Abdelkader Bencherif, de même qu’une voisine de 41 ans, en état de choc, et un voisin de 54 ans souffrant d’hyperglycémie. Pour rappel, le bilan 2017 de la direction régionale de la Protection civile de Constantine a fait état d’une forte hausse des accidents d’asphyxie, principalement ceux liés au CO, qui ont atteint le nombre de 123, et au cours desquels 195 personnes ont pu être été secourues, mais 3 personnes sont décédées. Durant la saison hivernale, des campagnes de prévention des risques inhérents à l’usage d’appareils de chauffage défectueux sont régulièrement organisées par la Protection civile et la Société de distribution de l’électricité du gaz de l’Est (SDE).

Issam. B.