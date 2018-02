Tizi Ouzou : 409 opÃ©rations coup-de-poing

Quelque 405 personnes ont été interpellées durant le mois de janvier dernier par les éléments de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, selon un bilan des activités de ce corps de sécurité rendu public. Ces personnes interpellées sont impliquées dans pas moins de 321 affaires liées aux crimes et délits contre les personnes, notamment les coups et blessures volontaires, menaces et injures, contre les biens à savoir les atteintes aux biens, vols simples et dégradation, mais aussi aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d’ivresse, outrage à corps constitué), aux atteintes aux bonnes mœurs, aux infractions économiques et financières et la lutte contre la criminalité urbaine. Sur les 405 interpellées, 198 personnes ont été placées au parquet qui a ordonné la mise en détention préventive de 68 d’entre elles pour divers chefs d’inculpations, selon toujours ce même bilan. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les mêmes services ont mené durant la période indiquée 409 opérations coups de poing ayant ciblé 484 points, notamment les quartiers sensibles, lieux publics, cafés maures, marchés, gares routières et chantiers de constructions, a-t-on fait savoir de même source. Pas moins de 4230 personnes ont été contrôlées durant ces opérations, dont

67 ont été présentées au parquet pour divers délits, à savoir 4 pour port d’armes prohibées, 14 pour détention de stupéfiants et psychotropes, 22 faisant objet de recherche, 7 pour autres délits. Ces opérations se sont soldées par la mise en détention préventive de 21 personnes, a-t-on indiqué.

Bel. Adrar