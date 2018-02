M. Mihoubi et lâ€™ambassadeur palestinien

Renforcer les échanges culturels

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et l’ambassadeur de l’Etat de Palestine à Alger, Louaï Mahmoud Tah Aïssa, ont convenu de renforcer l’échange culturel entre les deux pays, indique un communiqué du ministère. Lors d’un entretien, les deux parties ont abordé les moyens d’«intensifier» les activités culturelles et artistiques à travers l’organisation régulière de conférences intellectuelles et littéraires durant l’année en cours ainsi que la participation de troupes de folklore et de théâtre palestiniennes aux festivals internationaux qu’abrite l’Algérie, précise le communiqué. À cette occasion, le ministre et l’ambassadeur palestinien ont fait état de l’organisation d’un salon du livre de Palestine à l’occasion de la Journée nationale de la Palestine, outre le déplacement de la troupe palestinienne «El Achikine» en l’Algérie pour la célébration de la Journée de la Terre, conclut le communiqué. (APS)