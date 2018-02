M. Medelci sâ€™entretient avec lâ€™ambassadeur dâ€™Ã©gypte

Renforcement des Relations bilatérales



La situation des relations «exceptionnelles» algéro-égyptiennes et les perspectives de leur développement, notamment entre le Conseil constitutionnel algérien et la Cour constitutionnelle suprême égyptienne ont été au centre d’un entretien entre le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci et l’ambassadeur de la République d’Egypte en Algérie, Omar Abou Eich, indique un communiqué du Conseil. Cette rencontre intervient «à la veille de la 2e réunion de haut niveau de présidents de Cours constitutionnelles et de Cours suprêmes africaines au Caire du 19 au 21 février en cours, et qui abordera plusieurs thèmes en rapport avec le développement de la justice constitutionnelle en Afrique», conclut le communiqué. (APS)