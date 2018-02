M. Messahel en Russie en BiÃ©lorussie et en Turquie : Un niveau de maturitÃ© apprÃ©ciable

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectuera du 18 au 23 février des visites officielles en Fédération de Russie, en République de Biélorussie et en République de Turquie, a indiqué vendredi un communiqué du ministère. «La visite que le Chef de la diplomatie algérienne effectuera en Russie, les 18 et 19 février 2018, constituera une opportunité nouvelle pour consolider les relations de partenariat stratégique entre les deux pays qui ont atteint un niveau de maturité appréciable, comme en témoignent les multiples visites de haut niveau échangées entre les deux pays au cours des deux dernières années», a ajouté la même source. Il a été relevé dans le même texte que «le partenariat algéro-russe est entré dans une étape concrète à travers la signature des différents accords dans les domaines d’activités économique, commercial, scientifique et technique». Dans ce contexte, «M. Messahel procèdera avec son homologue russe, Sergei Lavrov, ainsi qu’avec les autres responsables russes à une évaluation exhaustive de la coopération bilatérale ainsi qu’à une projection sur les perspectives liées à l’approfondissement de ce partenariat», a-t-on précisé.

«Ces entretiens seront également l’occasion pour les deux parties d’aborder l’ensemble des questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier la question du Sahara Occidental, le conflit syrien, la question palestinienne, la lutte contre le terrorisme et la radicalisation», a-t-on noté.

«M. Abdelkader Messahel effectuera également, le 20 février 2018, une visite officielle en Biélorussie, la première qu’un chef de la diplomatie algérienne effectue dans ce pays depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1995», a indiqué le communiqué, ajoutant que «cette visite permettra de donner un nouvel élan au dialogue politique bilatéral et d’asseoir avec ce partenaire les mécanismes juridiques et institutionnels de structuration des relations bilatérales». «À cet effet, il est prévu à cette occasion la signature par les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays d’un accord portant création d’une commission mixte de coopération économique et commerciale et d’un accord sur l’exemption de visas pour les porteurs de passeports diplomatiques ou de service», a-t-on annoncé, «Il est attendu que Abdelkader Messahel soit reçu par le président biélorusse, Alexandre Loukachenko», a-t-on ajouté.

Après cette étape, le chef de la diplomatie algérienne «se rendra en visite officielle à Ankara les 22 et 23 février 2018», a indiqué la même source. «L’Algérie et la Turquie sont liées par un Traité d’amitié et de coopération depuis mai 2006 et par des relations économiques et commerciales substantielles caractérisées par un volume important d’investissements turcs en Algérie», a-t-on mentionné.

«Cette visite sera une occasion pour donner une nouvelle impulsion à la concertation politique entre l’Algérie et la Turquie et pour consolider davantage la coopération bilatérale dans les différents domaines», a-t-on appris. «Le Chef de la diplomatie algérienne qui sera également reçu par le Président Erdogan, abordera avec son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu, les questions régionales et internationales d’intérêt commun», a conclu le communiqué.