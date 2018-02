M. Bedoui et lâ€™ambassadeur dâ€™Espagne : Diversifier le partenariat

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a reçu, jeudi à Alger, l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Santiago Cabanas Ansorena, avec lequel il a abordé «la consolidation du partenariat bilatéral», indique le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre les deux parties, ont convenu d’œuvrer communément pour la «diversification et la consolidation du partenariat bilatéral, notamment dans les domaines d’intérêt commun», souligne la même source. Après avoir rappelé, à ce propos, l’excellence et l’ancrage historique des relations entre l’Algérie et l’Espagne ainsi que le partage de valeurs communes, les deux parties se sont félicitées du niveau de coopération entre les deux pays, qu’ils ont qualifié d’exceptionnel», ajoute le

communiqué. (APS)