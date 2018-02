Accidents de la route : 3 morts et 6 blessÃ©s Ã  Djelfa

Trois personnes ont trouvé la mort et six autres ont été blessées dans deux accidents qui ont eu lieu mardi dernier dans la wilaya de Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. Le premier accident s'est produit à 18h sur l'axe de la RN 46 reliant le chef-lieu de la wilaya à la commune de Charef, au lieu-dit «kheriza», lorsqu'une voiture touristique a dérapé causant des blessures, plus ou moins graves, à 4 personnes, précise la même source. Le deuxième accident a eu lieu au niveau de la RN (A1) à la sortie ouest de la commune Kedid, au lieu-dit «Brouth», suite à une collision entre un véhicule utilitaire et un autre touristique. L'accident a causé le décès d'un jeune de 25 ans, mort sur place et fait quatre blessés plus ou moins graves. Ces derniers ont été évacués à l'hôpital Idrissia où deux des victimes ont succombé à leur blessures, a précisé la même source.