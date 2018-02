SÃ©tif : dÃ©mantÃ¨lement d'un rÃ©seau de trafic de faux billets

Les éléments de la Section de recherche de la Gendarmerie nationale (GN) de Sétif, ont procédé récemment au traitement d'une affaire liée à la constitution d'une association de malfaiteurs et au trafic et mise en circulation de faux billets, a-t-on appris samedi dernier du Groupement territorial du même corps sécuritaire. Il s'agit d'une bande composée de 4 individus dont l'âge varie entre 27 et 40 ans qui ont été arrêtés suite à l'exploitation d'informations faisant état de l'existence d'un réseau spécialisé dans la falsification et la mise en circulation de billets de banque au niveau des marchés hebdomadaires de bétail et de véhicules. Selon la même source, l'opération s'est soldée par la saisie d'un véhicule touristique et d'une somme d'argent en faux billets estimée à 1,20 million de DA. Après l'accomplissement des procédures, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sétif qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt. (APS)