Deux contrebandiers arrÃªtÃ©s au Sud et 66 kg kif traitÃ© saisis Ã  l'Ouest

Deux contrebandiers ont été arrêtés à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) alors que plus de 66 kg de kif traité ont été saisis à Oran et Tlemcen, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), deux contrebandiers et saisi un camion, trois véhicules tout-terrain, 7.400 litres de carburant et 3,6 tonnes de denrées alimentaires», précise la même source.

D'autres détachements, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Oran, et Tlemcen (2e RM), onze narcotrafiquants et saisi 66,03 kilogrammes de kif traité et 500 comprimés de psychotropes». Par ailleurs, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire «ont intercepté à Tlemcen, Béchar, et Adrar 33 immigrants clandestins de différentes nationalités», conclut le communiqué.