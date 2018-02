Batna : 19 casemates contenant des explosifs dÃ©truites

Dix-neuf casemates pour terroristes contenant deux bombes de confection artisanale, 200 capsules pour explosifs et divers outils de détonation, ont été découverts et détruits hier à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage à Béni Fdhala, wilaya de Batna (5e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 11 février 2018, dix-neuf casemates pour terroristes contenant deux bombes de confection artisanale, des quantités considérables de denrées alimentaires, ainsi que différents documents et tracts», précise la même source. Cette opération «s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus que les unités de l'ANP ne cessent de fournir pour traquer ces terroristes et les éliminer partout où ils se trouvent», souligne le communiqué.