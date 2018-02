Bouira : 4 morts dans deux Accidents

Quatre personnes ont trouvé la mort samedi, en fin d'après-midi, dans deux accidents survenus à Lakhdaria et Sour El Ghouzlane (Bouira), a-t-on appris des services de la Protection civile de la wilaya. Selon les détails fournis par la même source, trois jeunes âgés entre 18 et 23 ans ont péri dans une collision de leur voiture avec un autre véhicule touristique, survenue à 18h sur la RN 5 à Lakhdaria (nord-ouest de Bouira). Les trois jeunes ont rendu l’âme sur place et ont été évacués à l'hôpital de la ville de Lakhdaria, ont précisé les services de la Protection civile.

Un deuxième accident de la circulation s'est produit au village d'Ouled Feltlane relevant de la commune de Sour El ghouzlane (Sud) suite au dérapage d'un véhicule léger tuant sur place le conducteur âgé d'une trentaine d'années, a-t-on ajouté de mêmes sources. La dépouille de la victime a été transportée à l'hôpital de Sour El Ghouzlane, ont précisé les mêmes sources.