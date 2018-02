Bouira : Un Ã©lÃ©ment de soutien aux groupes terroristes arrÃªtÃ©

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 9 février à Bouira (1re Région militaire), un élément de soutien aux groupes terroristes, tandis que 4 bombes de confection artisanale ont été détruites à Tipasa (1re RM)", précise le MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP "a saisi à In Guezzam (6e RM), un camion chargé de 42,3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande", tandis qu’un autre détachement et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé 5 narcotrafiquants, et saisi 50 kilogrammes de kif traité et 3 véhicules à Oran (2e RM)". En outre, un détachement de l’ANP "a intercepté à Ouargla (4e RM), 3 individus en possession de 2 armes à feu, alors que 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Béchar, Adrar et Tébessa", rapporte également le communiqué. (APS)