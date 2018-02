Etat d'urgence en Tunisie : prolongÃ© d'un mois

L'état d'urgence, en vigueur en Tunisie depuis 2015, a été prolongé d'un mois, a annoncé vendredi dernier la présidence tunisienne. Le chef de l'Etat, Béji Caïd Essebsi, a décidé de prolonger cette mesure d'exception jusqu'au 11 mars «après des consultations avec le chef du gouvernement et le président du Parlement concernant les questions liées à la sécurité nationale et à la situation aux frontières et dans la région», selon un communiqué de la présidence. Le chef de l'Etat avait prolongé l'état d'urgence le 10 novembre dernier sur tout le territoire du pays pour trois mois, rappelle-t-on, au terme d'une réunion du Conseil de sécurité nationale qui a procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire à l'échelle nationale, régionale et internationale, à la lumière des premières indications sur l'évolution des activités des entreprises économiques vitales après avoir été placées sites de production protégés. L'état d'urgence pour une période de trois mois avait été décrété aussi le 24 novembre 2015 après l'attentat visant un bus du personnel de sécurité présidentiel à Tunis qui avait fait 30 morts et blessés. Il avait été prolongé ensuite à plusieurs reprises après cette attaque.