Attentat en Libye : Deux morts et 143 blessÃ©s

Deux personnes ont trouvé la mort et 143 autres, dont des enfants, ont été blessées vendredi dernier dans une explosion à l'intérieur d'une mosquée à Benghazi, dans l'est de la Libye, ont indiqué des sources militaires et médicales. «Une explosion a éclaté à l'intérieur de la mosquée de Sa'ad Bin-Abada dans le district de Majuri à Benghazi pendant les prières du vendredi», a déclaré le colonel Milud Zwai, porte-parole des forces spéciales de l'armée basées dans l'est du pays. «Des sacs remplis d'explosifs ont explosé à l'intérieur de la mosquée», a indiqué le colonel Milud Zwai, précisant que «l'attentat a été perpétré à distance, selon des enquêtes préliminaires». «L'hôpital a reçu un corps et 87 blessés souffrant de blessures à des degrés divers», a annoncé Fadia Al-Barghathi, chargé d'information à l'hôpital Al-Jalaa de Benghazi.