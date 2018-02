M. Bouhadja sâ€™entretient avec le prÃ©sident du Parlement arabe : Le rÃ´le constructif de lâ€™AlgÃ©rie

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a évoqué, hier au Caire, avec le président du Parlement arabe, Mechaal Ben Fahd Al Selmi, les questions d’actualité dans le monde arabe, a indiqué un communiqué de l’APN. Les entretiens qui se sont déroulés dans le cadre des travaux du 3e congrès du Parlement arabe et des présidents des Assemblées et Parlements arabes ont porté sur «les questions d’actualité, notamment la cause palestinienne, le terrorisme et l’extrémisme violent». Les discussions ont également porté sur les voies et moyens de promouvoir l’action arabe commune en faveur de la stabilité et de la prospérité au profit des peuples arabes». Le président du Parlement a salué «le rôle constructif de l’Algérie en faveur de la promotion de la solidarité arabe et de la consécration du dialogue, du respect de la souveraineté des États et du règlement des conflits par des moyens pacifiques».(APS)