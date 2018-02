CoopÃ©ration : M. ZaÃ¢lane reÃ§oit les ambassadeurs du Royaume-Uni et de la CorÃ©e du Sud

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu à Alger, l’ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord en Algérie, Barry Lowen, et l'ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie, Parc Sang-Jin, avec lesquels il a examiné les moyens de développement de la coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du renforcement et de développement des moyens de coopération et de partenariat dans le domaine des travaux publics et des transports, précise la même source. Les entretiens ont porté essentiellement sur la coopération, le partenariat et les moyens de leur développement.

L'occasion a été mise à profit pour passer en revue plusieurs questions d'intérêt commun, notamment celles liées aux domaines de la formation, des transports maritime et aérien et des ports, ajoute la même source. (APS)