Batna : Destruction de six casemates contenant des explosifs

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, menée à Batna/5e RM, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 6 février 2018, six casemates pour terroristes contenant une paire de jumelles, une quantité de produits explosifs, des téléphones portables ainsi que d'autres effets, tandis qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté dans la même région», note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP «a appréhendé un narcotrafiquant et saisi 8 kg de kif traité à Tlemcen/2e RM». Par ailleurs, un détachement de l'ANP «a arrêté à Biskra/4e RM, deux individus en possession de 26.904 unités de tabac, alors que des outils d'orpaillage ont été saisis à In Salah/6e RM», ajoute le communiqué du MDN. (APS)