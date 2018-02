Tamanrasset : Un terroriste se rend

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les unités de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, cet après-midi du 6 février 2018 aux autorités militaires à Tamanrasset/6eRM. Il s’agit du terroriste recherché Kh. K. Benmoussa alias Abou Mohamed, qui a rallié les groupes terroristes en 2013», note la même source. Il a été également procédé à la récupération d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’un chargeur garni. «Ces résultats de qualité interviennent pour réitérer la détermination des unités de l'ANP, engagées sur l’ensemble du territoire national, pour la défense du pays, en mettant en échec toute tentative d’atteinte à sa sécurité et à sa stabilité», ajoute le communiqué du MDN. (APS)