Constantine : Saisie de 650 comprimÃ©s psychotropes

Au moins 650 comprimés psychotropes ont été saisis à l’aéroport international Mohamed-Boudiaf de Constantine dans deux opérations effectuées par les services des Douanes algériennes, a-t-on appris hier des responsables de ce corps constitué. La marchandise prohibée a été découverte dans les bagages de deux voyageurs en provenance de France, dont le premier venant de Paris avait été appréhendé vendredi soir en possession de 450 comprimés psychotropes et des flacons de liquide classés hallucinogènes, a souligné la même source. Un autre individu en provenance de Mulhouse (France) qui tentait de faire introduire 200 comprimés psychotropes a été arrêté dimanche lors du traitement des passagers. Les individus impliqués, âgées de 44 et 49 ans, sont originaires de Constantine et de M’sila, a-t-on précisé de même source. (APS)