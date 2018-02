SÃ©tif : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™une association de malfaiteurs

Les éléments de la section de recherche relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif ont procédé au démantèlement d’une association de malfaiteurs faisant dans la vente de médicaments importés par la voie de la contrebande et utilisés pour l’avortement.

Le traitement de l’affaire en question remonte au 24 janvier dernier lorsque les services de la gendarmerie nationale ont exploité une information faisant état de la présence d’un réseau criminel agissant au niveau du CHU de Sétif, spécialisé dans la vente de médicaments destinés à cette fin et dont les composantes œuvrent pour la plupart au niveau du service de dialyse de cet établissement hospitalier.

A la suite de quoi, les éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale, précise le communiqué du groupement territorial de la wilaya, ont mis en œuvre un dispositif adapté et parviennent à mettre la main sur ce groupe, procédant par la même à l’arrestation de 8 personnes dont l’âge varie entre 23 et 65 ans.

Le dispositif mis en place par les éléments de la gendarmerie nationale se traduira d’abord par l’arrestation de la nommée F. M. avec en sa possession 4 comprimés de médicaments du type Cytotec 200. Cette dernière, qui se dira profiter de sa présence en tant qu’étudiante stagiaire pour l’écoulement de ce médicament. L’intensification de l’enquête ne tardera pas à déboucher sur l’arrestation du reste du groupe composé de 8 personnes dont 6 femmes et 2 hommes, un chef de service et un agent de bureau, ajoute le communiqué.

Le traitement de cette affaire a débouché sur la saisie de 81 comprimés dudit médicament, interdit à l’importation et à la commercialisation, et le montant de la saisie est estimé à 170 millions de centimes. Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la république du tribunal de Sétif en date du 28 janvier, et ont été écroués.

F. Zoghbi