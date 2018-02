Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Un homme dÃ©chiquetÃ© par un train

La commune d’El Achir a été le théâtre, hier, d’un accident dramatique. Un homme âgé d’une trentaine d’années a été déchiqueté par un train dans la matinée.

L’homme, dont l’identité est encore inconnue puisqu’aucun document n’a été trouvé sur lui, traversait la voie ferrée au niveau de l’entrée du tunnel, situé dans la localité, quand il a été surpris par le train qui l’a écrasé sur le coup.

Les agents de la protection civile qui ont été appelés au secours ont transporté les restes de son corps à la morgue de l’hôpital de Bordj Bou Arréridj. Les gendarmes, dépêchés sur les lieux, ont ouvert de leur côté une enquête pour déterminer les causes exactes du drame.

Notons que l’entrée du tunnel se trouve sur un relief difficile, très loin des agglomérations environnantes. Elle est très peu fréquentée à cause de la possibilité de sortie de train. Celui qui a écrasé la victime est un train de marchandises assurant la liaison entre Bordj Bou Arréridj et Alger.

F. D.