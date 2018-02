Commerce illÃ©gal : La canadienne Nutrien se retire

La société canadienne Nutrien, a décidé de mettre fin à ses activités commerciales illégales au Sahara occidental occupé par le Maroc, a rapporté hier l’Observatoire des ressources naturelles du Sahara Occidental (WSRW). La société Nutrien, plus grand importateur de minerai de phosphate du Sahara occidental dans le monde, a annoncé la semaine dernière que son exportation de plusieurs millions de dollars vers Vancouver (Canada) de ce minerai allait s’arrêter, ajoutant qu’elle examinait à présent les options pour remplacer le phosphate acheté au Sahara occidental par PotashCorp et exporté vers les Etats-Unis.

Nutrien, également plus grand producteur de potasse et deuxième plus grand producteur d'engrais azoté dans le monde, a été crée le premier janvier 2018 par la fusion entre PotashCorp et Agrium. La décision de Nutrien intervient quelques jours après que la plus grande compagnie étrangère présente au Sahara occidental depuis 2013, la multinationale suisse Glencore, a décidé de mettre fin à toutes ses activités illégales d’explorations pétrolières dans les eaux territoriales du Sahara occidental.