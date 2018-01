Sétif : Deux trafiquants de drogue hors d’état de nuire

Poursuivant leur lutte implacable contre la criminalité sous toutes ses formes, les services de police de la Sûreté de la wilaya de Sétif sont parvenus à mettre hors d’état de nuire deux trafiquants de drogue.

Cette opération s’est traduite par la saisie de 118,8 grammes de kiff traités et 10 comprimés psychotropes, un flacon liquide de même substance de même qu’une somme d’argent (680 000 dinars) provenant de ce trafic.

Sitôt l’information reçue et recoupée, les services de police exploitant ce renseignement ont mis en place un dispositif et sont parvenus à identifier les deux suspects qui exerçaient cette activité illégale à proximité de leur domiciles propres. Pris en flagrant délit, il ont été arrêtés en leur possession de 2 grammes de stupéfiants ainsi que des dinars provenant de la vente.

Une enquête approfondie est ouverte permettant aux services de police, après la délivrance d’un mandat de perquisition par le Procureur de la république auprès du parquet de Sétif, de mettre la main sur une quantité de 118,8 grammes de kif traités, 10 comprimés psychotropes ainsi qu’un flacon liquide de cette même substance dissimulés à l’intérieur du domicile. Six armes ( 5 poignards et un schoker électrique) ont été également récupérées, indique le communiqué de la cellule de communication et des relations de la Sûreté de la wilaya.

Une procédure judiciaire à été lancée à l’encontre des deux mis en cause pour détention et trafic de drogue et de produits psychotropes, et détention d’armes prohibées sans autorisation. Présentés devant le Procureur de la république prés du parquet de Sétif, ils ont été différés pour la comparution immédiate devant le magistrat du siège et placé sous mandat de dépôt.

