Accidents de la route : 43 morts et 1.142 blessés en une semaine

Quarante-trois personnes ont trouvé la mort et 1.142 autres ont été blessées dans 1.010 accidents de la circulation survenus durant la période du 21 au 27 janvier 2018 à travers le territoire national, selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile. Le bilan le plus tragique a été enregistré au niveau de la wilaya de Saida où 17 personnes sont décédées et 29 autres ont été blessées dans 8 accidents de la route, précise la même source. Les unités de la Protection civile ont enregistré, durant la même période, 4.670 interventions dans le cadre d'opérations d'assistance aux personnes en danger et opérations diverses.