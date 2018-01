Grève des étudiants à l’ENS de Bouzaréah : Le Conseil scientifique appelle à faire preuve de responsabilité

Le Conseil scientifique de l'École normale supérieure (ENS) de Bouzaréah (Alger) a appelé hier les étudiants grévistes à «faire preuve de responsabilité» et à reprendre les cours. Dans son exposé devant le Conseil scientifique de l'école, réuni en session extraordinaire le 25 janvier dernier pour faire le point sur la grève observée par les étudiants, le directeur de l'ENS Bouzaréah a mis l'accent sur la nécessité, pour les étudiants, de «faire preuve de responsabilité et de rejoindre les bancs de l'école avant qu'il ne soit trop tard», soulignant l'importance de «récupérer les cours dans les plus brefs délais afin de permettre aux étudiants de décrocher leur diplôme début juillet prochain, et rejoindre par la suite leur poste dans les délais arrêtés par le ministère de l'Éducation nationale». Le Conseil a appelé, pour sa part, l'ensemble des parties à adopter un «dialogue constructif» pour régler tous les différends, exprimant son souhait de voir «les choses reprendre leur cours normal au sein de l'École». Tout en rappelant la réunion intersectorielle tenue entre les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de l'Éducation nationale, pour contenir la situation, le Conseil a mis l'accent sur la déclaration de la ministre de l'Éducation nationale qui avait affirmé que «la priorité dans le recrutement des enseignants revient aux diplômés des ENS», les concours de recrutement étant organisés pour «combler le déficit observé dans certaines spécialités». Mme Benghebrit avait assuré que la priorité dans le recrutement des enseignants revenait à ces diplômés au niveau de leur wilaya. En l'absence d'un poste budgétaire dans la wilaya de résidence, le choix est donné à l'étudiant diplômé d'être, soit recruté dans une wilaya limitrophe ou de s'inscrire dans la plateforme numérique, en attendant la libération d'un poste répondant à sa spécialité. Une rencontre a eu lieu entre le directeur de l'école et les étudiants grévistes, la veille du Conseil, au cours de laquelle les étudiants ont mis l'accent sur leur revendication principale, à savoir le recrutement au niveau de la wilaya de résidence. (APS)