Le Secrétaire du Conseil de Sécurité de la Fédération de Russie aujourd’hui à Alger

Le Secrétaire du Conseil de Sécurité de la Fédération de Russie, Nicolaï Patruchev, effectuera, à partir d’aujourd’hui , une visite de deux jours en Algérie à la tête d’une forte délégation composée de hauts responsables représentant les différentes institutions russes, a indiqué hier un communiqué du ministères des Affaires étrangères. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Mikail Bogdanov, fera partie de cette délégation. Durant cette visite, M. Patruchev sera reçu par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avec lequel il «abordera certaines questions bilatérales et les questions inscrites sur l’agenda des deux pays dans le cadre du dialogue stratégique bilatéral», précise le communiqué. Les deux parties «procèderont à l’évaluation de l’évolution du partenariat stratégique entre les deux pays à la lumière des résultats des échanges de visites de haut niveau qui ont eu lieu ces deux dernières années entre Alger et Moscou». M. Messahel abordera également avec M. Patruchev «la problématique de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, l’évolution de la situation dans la région du Sahel, en Libye, au Proche-Orient ainsi que les efforts menés pour stabiliser la situation en Syrie», souligne la même source. M. Patruchev sera également reçu, durant son séjour à Alger, par de hauts responsables algériens, ajoute le communiqué. (APS)