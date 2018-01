Le ministre belge des Affaires étrangères effectuera une visite de travail en Algérie

Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Didier Reynders, effectuera, à partir de mardi, une visite de travail de deux jours en Algérie, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Durant cette visite, M. Reynders sera reçu par son homologue algérien, M. Messahel, où «ils auront l'occasion de procéder à l'évaluation de l'ensemble des domaines de la coopération bilatérale, à l'examen des moyens de la densification des échanges et du raffermissement du partenariat économique bilatéral», précise le communiqué. Les entretiens entre les deux parties «porteront également sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans la région du Sahel, en Libye, au Proche-Orient, dans la sphère méditerranéenne, ainsi que sur les questions de la migration et de la lutte contre le terrorisme», note la même source. Au cours de cette visite, M. Reynders sera reçu par de hauts responsables algériens, ajoute le communiqué. (APS)