Communication : Une délégation palestinienne en visite de travail en Algérie

Une délégation palestinienne du secteur de la communication, conduite par le ministre et superviseur général de la Télévision, de la Radio et de l'Agence palestinienne de presse Wafa, Mohamed Ahmed Najeeb Assaf, effectue, à partir d’hier lundi, une visite de travail de cinq jours en Algérie, indique le ministère de la Communication dans un communiqué. Des rencontres entre les responsables palestiniens et leurs homologues algériens sont prévues au cours de la visite de la délégation palestinienne qui comprend les directeurs généraux de la Télévision, Khaled Mahmoud Yousuf Sukkar, de la Radio, Bassem Mohammed Baker Darlas, de «Palestine Moubashir» Mohamed Khalil Mohamed Khatab, ainsi que du directeur de cabinet du superviseur général, chargé du suivi de l'agence de presse Wafa, Mohammed Khaled Abdul Latif Khader. Des accords de coopération entre l'Algérie et la Palestine, dans le secteur de la Communication, seront signés à l'issue de ces rencontres. (APS)