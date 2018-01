Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam : 12 contrebandiers arrêtés

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 28 janvier 2018 à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), douze contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, 1.000 litres d’huile de table, onze groupes électrogènes et six marteaux piqueurs», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi, à Biskra et Ouargla (4e RM), 2.610 unités de différentes boissons», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

D’autre part, des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté 32 immigrants clandestins de différentes nationalités à Adrar (3e RM) et Biskra (4e RM). (APS)