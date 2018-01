Parmi les huit terroristes abattus à Khenchela : 6 identifiés

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’opération de qualité menée par un détachement de l’ANP près de la commune de Chechar, wilaya de Khenchela (5e Région militaire), et après l’identification de quatre terroristes parmi les huit abattus, deux autres criminels ont été identifiés, aujourd’hui 29 janvier 2018», a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Il s’agit, en l’occurrence, du «dangereux terroriste S. Adel dit ‘‘Oussama’’, qui activait au sein des groupes terroristes depuis 2009, et qui était en charge des explosifs, et de Y. Djamel Eddine alias ‘‘Abou El Hassan’’ qui avait rallié les groupes terroristes en 2013», précise le communiqué.

Dans le même contexte, un autre détachement de l’ANP «a détruit, à Batna, quatre casemates contenant quatre bombes de confection artisanale, des outils de détonation et un lot de médicaments».