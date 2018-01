Algérie-Hongrie : Mémorandum d'entente dans le domaine du Tourisme

Le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Hassen Mermouri a reçu hier à Alger, l'ambassadrice de la Hongrie à Alger Helga Pritz, avec laquelle il a évoqué les relations entre les deux pays. M. Mermouri et la diplomate hongroise on passé en revue «l'état des relations entre les deux pays, affirmant l'importance de la mise en œuvre du mémorandum d'entente dans le domaine du tourisme, signé lors des travaux de la 2e session de la commission mixte algéro-hongroise qui s'est tenue à Alger les 4 et 5 décembre 2017», a précisé le communiqué. Les deux parties ont affirmé leur volonté de renforcer les relations de coopération dans le domaine du tourisme en vue d'établir un partenariat mutuellement bénéfique». (APS)