Grève des médecins résidents : Le comité intersectoriel tiendra deux réunions de travail

Deux réunions de travail du comité intersectoriel sont prévues au cours de cette semaine. Les représentants du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et des médecins résidents en ont arrêté les dates du 30 janvier et du 1er février. La première réunion sera consacrée à la formulation de propositions relatives à la modulation de la durée du service civil, en vue de répondre au mieux aux exigences de la carte sanitaire et les besoins de santé en matière de la couverture médicale spécialisée, et à rendre l’exercice du service civil attractif et incitatif. Le point relatif à la durée du service civil et zoning sera discuté lors de la deuxième réunion.