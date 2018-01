moines assassinés de Tibéhirine : Reconnus comme martyrs par le Vatican

Les sept moines assassinés en 1996 par un groupe terroriste dans leur monastère de Notre-Dame de l'Atlas, à Tibéhirine, à 80 km au sud-ouest d'Alger, ont été reconnus martyrs par le Vatican en vue de leur béatification, selon un décret publié par le Vatican.

Les sept moines trappistes français font partie d'un groupe de dix-neuf «martyrs» assassinés par le groupe terroriste entre 1994 et 1996 - dont l'ancien évêque d'Oran Pierre Claverie - qui vont être béatifiés, est-il indiqué dans le décret. Les frères Christian, Bruno, Christophe, Célestin, Luc, Paul et Michel, âgés de 45 à 82 ans, avaient été enlevés en mars 1996 dans leur monastère de Notre-Dame de l'Atlas, à Tibéhirine, à Médéa, à 80 km au sud-ouest d'Alger, avant d'être assassinés. Le Vatican précise dans son décret qu'il a reconnu «le martyre de Pierre Claverie, membre de l'Ordre des frères prêcheurs, et de 18 religieux et religieuses, tués par haine de la foi, en Algérie, de 1994 à 1996».

Le 1er août 1996, Mgr Claverie avait été assassiné par un groupe terroriste qui l'avait pris pour cible. «Rendre hommage aux 19 martyrs chrétiens signifie rendre hommage à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie en Algérie dans les années 1990», avait récemment commenté le moine trappiste Thomas Georgeon, postulateur (avocat) de la cause, dans un entretien avec le mensuel Mondo e missione, de l'Institut pontifical des missions étrangères. «Les évêques algériens souhaitent que la béatification puisse être célébrée en Algérie, à Oran, diocèse de Mgr Claverie», déclare le moine français, qui avait été reçu en septembre par le pape au Vatican en compagnie de l'archevêque d'Alger et de l'évêque d'Oran. Les têtes des moines trappistes sont retrouvées par l'armée algérienne le 30 mai 1996 sur une route près de Médéa, mais pas les corps. (APS)