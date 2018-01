Association nationale de la famille du Chahid : Participer à l’écriture de l’histoire

L’Association nationale de la famille du chahid (ANFC) a regroupé hier à Bouira des représentants de vingt wilayas du pays pour donner un aperçu sur son parcours et ses activités ainsi que pour faire connaître ses objectifs, a expliqué à l’APS le président de l’association, Mustapha Oudiaï.

Au cours de cette réunion tenue au siège de la maison de jeune Mohamed-Issiakhem de la ville de Bouira, en présence des représentants de 20 wilayas comme Jijel, Bouira, Boumerdès, Tizi-Ouzou et Bejaïa, M. Oudiaï a appelé tous les participants à s’unir et à travailler davantage pour atteindre et concrétiser les objectifs tracés par l’ANFC, à savoir veiller à la préservation de la dignité de chouhada de la Révolution du 1er Novembre et participer à l’écriture de l’histoire de la Glorieuse guerre de Libération nationale.