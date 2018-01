MILITANTE DE LA PREMIèRE HEURE : Décès de la moudjahida Fatima Ouzegane

La moudjahida Fatima Ouzegane, veuve du chahid Abderrahmane Rebaïne, est décédée jeudi dernier à l'âge de 90 ans, a-t-on appris du ministère des Moudjahidine.

Née le 24 janvier 1928 à Alger, la défunte a rejoint les rangs de la Révolution nationale en 1956 aux côtés de son époux Abderrahmane Rebaïne. Arrêtée et emprisonnée le 31 janvier 1958, elle est libérée en décembre 1959 et poursuit son combat en tant que moussabila (fidaïa), jusqu'à l'indépendance.

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a adressé un message de condoléances à la famille de la défunte et ses compagnons d'armes, dans lequel il a exprimé "ses condoléances les plus attristées et sa profonde compassion". La défunte a été inhumée hier, après la prière du vendredi, au cimetière El-Alia à Alger. (APS)