Tlemcen : saisie de 27 kg de kif traité et arrestation de 3 individus

Les éléments de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont opéré la saisie de 27,360 kg de kif traité dans les communes de Maghnia et Beni Boussaid et procédé à l’arrestation de trois personnes dans deux opérations distinctes, a-t-on appris hier de ce corps de sécurité.

Selon un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, la première opération a été menée par les éléments de la brigade de recherche et investigation relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen suite à des informations sur l’existence d’un réseau criminel composé de 3 personnes âgées entre 25 et 40 ans spécialisés dans le trafic de drogue à Maghnia. Les éléments de ce réseau ont été arrêtés après investigation et surveillance, en possession de 9,860 kg de kif traité, selon la même source.

Dans la deuxième opération, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Beni Boussaid ont saisi 17,500 kg de kif traité à la suite d’informations renseignant sur l’acheminement d’une quantité de drogue à travers le chemin de wilaya reliant les communes de Sebdou et Sidi Djillali.

Un ratissage a permis la découverte d’un sachet en plastique contenant la quantité précitée de drogue sur le pont jouxtant une stèle commémorative à la sortie de Sidi Djillali, a-t-on indiqué. (APS)