Agressions contre les médecins à l’Hopital de Bouira : La DSP promet d’en finir

La directrice de la Santé de la wilaya de Bouira, Ghalem Leila Ilham, s’est engagée hier à œuvrer pour l’éradication du phénomène des agressions contre les médecins et paramédicaux à l’intérieur des enceintes hospitalières ainsi que la dotation pour l’hôpital Mohamed-Boudiaf de «tout le matériel nécessaire pour une bonne prise en charge des patients». Dans une déclaration à l’APS, la même responsable a rappelé que les équipes médicales et paramédicales de l’établissement public hospitalier de Bouira ont été victimes récemment d’actes d’agression «commis en grande partie par les accompagnateurs ou les gardes malades», selon elle. «Face à cela, nous avons pris une batterie de mesures pour en finir avec ces agressions et rétablir la sécurité à l’intérieur de l’hôpital et de toutes les structures de santé publique de la wilaya.

D’ailleurs, suite aux dernières agressions, nous avons installé un poste de police à l’intérieur du service des urgences ainsi que des agents de sécurité pour assurer l’organisation des accès et des sorties», a assuré la DSP, annonçant qu’une campagne de sensibilisation sur les dangers de ce genre d’actes d’incivisme sera lancée sur les ondes de la radio de Bouira ainsi qu’à l’intérieur de l’hôpital. De dimanche à mardi derniers, le corps médical de l’EPH Mohamed-Boudiaf de Bouira avait observé des sit-in pour protester contre le climat d’insécurité qui régnait dans l’hôpital et réclamer la dotation de l’établissement de moyens matériels nécessaires. Hier, la situation à l’intérieur de l’hôpital de Bouira était normale et l’ensemble du personnel médical et paramédical mobilisé pour assurer la continuité des services au profit des malades, a-t-on constaté. (APS)