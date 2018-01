Souk Ahras : 3 éléments de soutien aux terroristes arrêtés

Un détachement de l’ANP a arrêté à Souk Ahras (5e Région militaire) trois éléments de soutien aux groupes terroristes. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam (6e Région militaire), sept contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain, détecteurs de métaux et un téléphone satellitaire. En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont démantelé, à Tlemcen (2e Région militaire), un réseau international spécialisé dans la contrebande des véhicules et la falsification de leurs papiers». L’opération «a permis d’arrêter 11 individus et de saisir 9 voitures, 300 dossiers de base falsifiés, des micro-ordinateurs ainsi que divers documents administratifs», souligne le communiqué. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières «ont appréhendé, lors d’opérations distinctes, quatre narcotrafiquants et saisi 59,7 kilogrammes de kif traité à Tlemcen (2e Région militaire), 1.700 comprimés psychotropes à Béchar (3e Région militaire).